Новости версия для печати В Орле полицейский Дед Мороз раздавал орловским автомобилистам подарки Сказочный персонаж вручал каждому водителю поздравление главного инспектора области.



Такую форму профилактической работы глава областной ГИБДД Александр Коршунов организовал впервые. Доставить письма адресатам взялись полицейский Дед Мороз и Снегурочка. После этого зимний волшебник отправился на один из оживленных перекрестков, а в помощники себе взял экипаж ДПС.



В ГИБДД рассчитывают, что пожелания главного инспектора области вразумят участников дорожного движения лучше, чем штрафные санкции, и праздничные дни не омрачатся дорожными происшествиями.





Иван Суверин

27 декабря 2017 года







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