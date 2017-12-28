Новости версия для печати Тротуары включат в программу по ремонту улично-дорожной сети Глава администрации Александр Муромский поручил при формировании программы на 2018 год включить в нее тротуары.



В частности, он обратил внимание на пешеходную дорожку в районе школы №19, которая требует ремонта. При этом он рекомендовал к работам привлекать хозяйствующие субъекты, расположенные на первых этажах многоквартирных жилых домов.



Также, как сообщила начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Светлана Климова, в программу планируется включить укрепление обочины дороги на улице Лужковская. О необходимости принять меры по этому объекту на одном из совещаний говорил Александр Муромский.



Сейчас наиболее аварийные участки отсыпаны гранулятом. Светлана Климова подчеркнула, что это временная мера. Уже подготовлена смета на укрепление 2400 метров обочины — для этого необходимо 720 тыс рублей.



Принять оперативные меры поручено по содержанию дорожного полотна на улице Кузнецова. В дальнейшем ее также планируется внести в перечень ремонтируемых объектов.



Начальник УКХ также отчиталась об устранении замечаний по состоянию улично-дорожной сети, на которые обращали внимание средства массовой информации. Так, в минувшую пятницу, была отремонтирована яма на Карачевском шоссе, а также закрыты люки на улице Автовокзальная, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

28 декабря 2017 года







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