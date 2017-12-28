Новости версия для печати Сегодня в Орловском городском центре культуры пройдет несколько праздничных мероприятий Новогодние представления организованы администрацией города Орла.



В 11:00 начнется праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Около 600 мальчишек и девчонок увидят сказку «Снежная королева», встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, получат сладкие новогодние подарки, приобретенные за счет средств городского бюджета.



На минувшей неделе сотрудники управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой побывали в гостях у 20 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья практически не покидают домашних стен. Почти всегда рядом с ними находятся мамы. И эти праздничные визиты, с подарками и небольшой интермедией от Деда Мороза и Снегурочки, приносят огромную радость и детям, и взрослым. В роли Деда Мороза и Снегурочки уже не первый год блестяще выступают студенты Орловского государственного института культуры.



И сегодня же в центре культуры в 14:00 начнется муниципальная елка для детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте. В ней примут участие 650 одаренных орловцев, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

28 декабря 2017 года







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