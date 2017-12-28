Новости версия для печати Орловские спасатели водили хоровод вокруг ёлки в детском саду № 79 Здесь для них «младшие коллеги» - «Спасарики» - приготовили сюрприз ко Дню спасателя, который отмечали накануне, 27 декабря.



Как рассказала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова, в детском саду устроили настоящий праздник для профессиональных пожарных и спасателей: юные кадеты-спасатели из отряда «Спасарики» показали свою строевую подготовку и творческий потенциал. А главное, сказали огромное спасибо всем, кто рискует своей жизнью ради спасения других.



«Спасарики» - кроме того, что подготовили целую творческую программу - пригласили спасателей и пожарных в новогодний хоровод.



Взрослые мужчины, которые каждый день на дежурстве рискуют своей жизнью, с удовольствием водили хоровод вместе с юными воспитанниками детского сада, и малыши пообещали пожарным и спасателям соблюдать правила безопасности и помогать другим в случае необходимости.





Татьяна Курбатова

28 декабря 2017 года







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