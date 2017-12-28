Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Лебединая песня» - со счастливым концом. Птичью семью спасали всем миром.



- Бюджет новогоднего застолья. Сколько орловцы готовы потратить на праздничный стол?



- Бизнесу – зеленый свет. Инвестиционной привлекательности регионов посвятили сегодня заседание Госсовета.



- Не просто шефы, а друзья. Малыши из 16-ого детского сада получили подарки от депутатов.



- Светофоры – игрушечные, знания правил – настоящие. Необычные украшения появились в Детском Парке Орла.



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Вести-Орёл

27 декабря 2017 года







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