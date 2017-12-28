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В Москве прошло итоговое заседание Госсовета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов

Повышение инвестиционной привлекательности регионов, формирование комфортных условий для открытия и ведения бизнеса – эти задачи сегодня стоят перед главами регионов. Именно от их успешного выполнения зависит повышение уровня жизни людей. Об этом на заседании Госсовета говорил президент страны.

Заключительное в этом году заседание Госсовета было посвящено достижениям и проблемам ведения бизнеса, уменьшению административных барьеров и помощи от местных властей в открытия новых предприятий. Как отметил президент, многое зависит от региональных управленческих команд. Инвесторы доверяют тем регионам, где выполняют свои обязательства и проводят сбалансированную бюджетную политику. Кроме того, обсуждали вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям.