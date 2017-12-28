В Москве прошло итоговое заседание Госсовета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов

|
четверг
28.12.2017
20:45:43
|
|
В Москве прошло итоговое заседание Госсовета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионовТам присутствовал и глава Орловской области – Андрей Клычков.
Повышение инвестиционной привлекательности регионов, формирование комфортных условий для открытия и ведения бизнеса – эти задачи сегодня стоят перед главами регионов. Именно от их успешного выполнения зависит повышение уровня жизни людей. Об этом на заседании Госсовета говорил президент страны.
Заключительное в этом году заседание Госсовета было посвящено достижениям и проблемам ведения бизнеса, уменьшению административных барьеров и помощи от местных властей в открытия новых предприятий. Как отметил президент, многое зависит от региональных управленческих команд. Инвесторы доверяют тем регионам, где выполняют свои обязательства и проводят сбалансированную бюджетную политику. Кроме того, обсуждали вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта