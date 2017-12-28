Новости версия для печати Жительнице Кром в день её 100-летия передали поздравления от президента России Анастасии Ивановне Рождественской были также вручены подарки и телеграммы от главы региона.



Анастасия Рождественская по образованию педагог, работала учителем истории, директором Кромской школы. До 99 лет в меру сил трудилась в огороде, чистила снег во дворе, хозяйничала по дому. Сегодня здоровье стало понемногу подводить, но она по-прежнему оптимистично смотрит на жизнь, интересуется всем, что происходит в мире, в стране, в районе.





Анастасия Гуськова

28 декабря 2017 года







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