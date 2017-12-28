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Сколько стоит Новый год?

Что должно быть на столе и как не навредить своему организму ночным застольем?

Чтобы задобрить хозяйку наступающего года - Собаку, конечно, на столе должно быть мясо. Блюда из курицы, свинины, говядины, баранины, индейки – настоящий рай для хвостатых. А как выбрать мясо правильно? 
Людмила Должикова, предприниматель: «Надо всегда нажимать пальчиком на мясо. Если оно упругое, значит, мясо свежайшее». 
Фрукты тоже надо выбирать по внешнему виду. Самые новогодние - мандарины - на орловский рынок везут из Абхазии, Грузии, Турции. А поскольку 2018 - год Желтой собаки, тут цитрусовые как нельзя кстати. 
Алла Соломыкова, предприниматель: «Чтобы мандарин был сладким, сочным и чистился легко, мандаринчик надо выбирать помягче». 
Согласно соцопросам, большая часть орловцев не готова тратить на праздничный стол крупную сумму денег. В Орёлстате же подсчитали, что семье из 4-х человек в нашем регионе придется выложить почти 6 тысяч рублей. Это на так называемый условный набор продуктов.
 
Причем сумма выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Рекордсменом по подорожанию оказалась красная икра. Её стоимость увеличилась на 18%. А любимые россиянами салаты, без которых главная ночь года не обходится, наоборот - стали чуть дешевле. 
Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орёлстата: «Салат «Оливье» в нынешнем году стоит 303 рубля (это на 0,4% дешевле, чем в прошлом году). А такой салат как «Сельдь под шубой» обойдется в среднем в 141 рубль (что на 3,8 %дешевле, чем годом ранее)». 
У медиков - своя статистика. По их мнению, взрослый человек за пять часов банкета съедает полтора килограмма продуктов. А это норма двух с половиной суток. Плюс алкоголь. Как не навредить своему организму? Здесь стоит прислушаться к советам диетолога.
Елена Брусник, врач-гастроэнтеролог, диетолог: «Для употребления алкоголя есть одна общая рекомендация: надо стараться пить побольше воды, тогда его эффект будет минимизирован». 
За минимизацию и житель Орла Игорь Новиков. Сам не пьет и другим не советует. А чтобы быть услышанным, вышел на одиночный пикет в центре Орла. Он предлагает всем встретить Новый год трезвыми. Правда, сторонников у орловца-активиста пока немного. Но люди в форме внимание обратили. А чтобы в главную ночь года и вами не заинтересовались, помните: собаки любит маленькие порции - такие, чтобы уместились на кончике носа.
 





Надежда Невматулина
28 декабря 2017 года

 


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