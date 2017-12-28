В Орле чествовали Почетных граждан города

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четверг
28.12.2017
20:46:28
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В Орле чествовали Почетных граждан городаГлава администрации города Александр Муромский и мэр Василий Новиков встретились с Почетными гражданами Орла и горожанами, чьи имена вписаны в Книгу почета.
На чаепитие были приглашены около 15 человек, носящих звание Почетного гражданина. Среди них - Ефим Вельковский, Евгений Дербенко, Раиса Дубровская, Елена Майорова, Анатолий Костырев, Тамара Жаворонкова и другие.
Александр Муромский поздравил гостей с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством, а также рассказал об итогах работы администрации Орла. Он поблагодарил граждан за активное участие в жизни города и отметил, что без их поддержки и содействия большинство решений принять было бы сложно.
Звание «Почетный гражданин города Орла» учреждено в 1866 году. Первым его удостоился орловский губернатор граф Николай Левашов. На настоящий момент звание получили 55 человек. В Книгу почета вписано 20 имен, сообщает сайт администрации города Орла.
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