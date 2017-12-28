Новости версия для печати Бывший исполнительный директор АСК «Инженеринг» Илья Дисман будет находиться в СИЗО как минимум до середины февраля Областной судебный орган поддержал решение Заводского районного суда.



Изменить меру пресечения для Ильи Дисмана просили и сам подозреваемый, и его адвокат. Дисмана обвиняют в невыплате зарплат сотрудникам фирмы и крупном мошенничестве. А на днях СКР возбудил третье по счету уголовное дело. Теперь Дисмана обвиняют еще и в превышении полномочий. По версии следствия, он перечислил 22 миллиона рублей за материалы, которые на стройплощадке медицинского центра так и не появились.





Иван Суверин

28 декабря 2017 года







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