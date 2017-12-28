Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Предновогоднее контрафактное. За шесть дней орловские полицейские проверили 500 торговых точек. - Не без замечаний, но Орел к празднику готов. Глава администрации города оценил оформление на «четверку». - Новый Год – в СИЗО. Областной суд отказал выпускать одного из главных строителей «Титаника». - «Олимпийский бал» в Орле собрал лучших.

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Вести-Орёл

28 декабря 2017 года







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