Новости версия для печати Ушел из жизни Почетный гражданин Орловской области Александр Васильковский Александр Ефремович Васильковский скончался 27 декабря на 83-м году жизни.



Александр Ефремович Васильковский - Почетный гражданин Орловской области бывший председатель Орловского облисполкома и первый заместитель главы администрации Орловской области. Александр Ефремович Васильковский родился 24 ноября 1935 года в с. Толоконцево Борского района Горьковской области. После окончания Горьковского института водного транспорта в 1959 году работал в Перми. Занимал руководящие должности, был секретарем Орджоникидзевского РК ВЛКСМ, секретарем обкома ВЛКСМ. В Орловской области трудовую деятельность начал с 1967 года в должности директора завода управляющих вычислительных машин Минприбора СССР. С декабря 1978 года по сентябрь 1985 года работал вторым секретарем обкома КПСС, затем с сентября 1985 по декабрь 1991 года – председателем исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов. С декабря 1991 по апрель 1993 года был председателем правления областного отделения Фонда социального развития России «Возрождение». В апреле 1993 года снова вернулся на работу в исполнительный орган государственной власти области в качестве первого заместителя главы администрации Орловской области, где проработал до ноября 1996 года. А.Е.Васильковский избирался народным депутатом РСФСР девятого, десятого и одиннадцатого созывов, народным депутатом Орловского областного Совета народных депутатов. В годы его работы вторым секретарем обкома, председателем облисполкома в Орловской области разрабатывались и успешно проводились в жизнь специальные программы социально-экономического развития. Активно создавались производственные, научно-производственные, агропромышленные, межколхозные объединения. Это было время широкого внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, активизации научно-исследовательских, проектных, конструкторских работ. Продолжали развиваться внешнеэкономические связи. В 1988 году в Орле было создано советско-итальянское предприятие «Велор». Активно велось капитальное строительство. В эти годы в строй действующих вступили Орловский гормолзавод, завод легких железобетонных конструкций, Ливенский завод силикатных стеновых материалов. Построены Нарышкинская птицефабрика по производству бройлеров, Орловская птицефабрика, другие объекты промышленности и сельскохозяйственного комплекса. Большое внимание уделялось мелиоративному строительству. Увеличилось строительство жилья по программе развития Нечерноземья.

В конце 80-х – начале 90-х годов в области при активном участии А.Е.Васильковского внедрялись новые формы хозяйствования – арендный подряд, кооперативы, малые предприятия. Это положило начало этапу зарождения многоукладности экономики. Орловщина выступила лидером в создании многоукладной экономики села. Появились первые фермерские хозяйства, арендные коллективы, широко внедрялись хозрасчет, самофинансирование, крепли личные подсобные хозяйства. Во всей этой значимой работе Александр Ефремович Васильковский принимал самое непосредственное и деятельное участие, как профессионал высочайшего уровня, умеющий сплотить людей и нацелить их на общее дело, обеспечивал неукоснительное выполнение важнейших государственных задач. За большой вклад в создание условий для устойчивого социально-экономического развития области А.Е.Васильковский был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. 25 ноября 2005 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области». На всех участках работы Александр Ефремович Васильковский проявил себя как грамотный специалист, умелый организатор, принципиальный руководитель, хорошо знающий экономику и проблемы региона. Его всегда отличала активная жизненная позиция, уважительное отношение к людям, скромность и порядочность. Александр Ефремович пользовался заслуженным авторитетом у товарищей по работе, руководителей всех уровней и жителей Орловской области. Светлая память об Александре Ефремовиче Васильковском, честном труженике, опытном и мудром руководителе, навсегда останется в сердцах товарищей, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом. А.Е.Клычков, Л.С.Музалевский, Л.М.Соломатин, В.И.Круглый, В.Н.Иконников, Г.А.Зюганов, Н.Д.Ковалев, А.Ю.Бударин, В.В.Соколов, М.Ю.Коротаев, В.А.Тарасов, А.В.Мишанов, Д.В.Бутусов, В.Л.Ерохин, И.В.Козин, А.И.Усиков, В.В.Утешев, С.Н.Филатов, С.Н.Аржанов, Д.А.Блохин, С.П.Борзенков, А.А.Лялюхин, Г.П.Парахин, Е.В.Сапожникова, Т.А.Шевцова, А.В.Белогуров, М.В.Вдовин, А.А.Лабейкин, В.В.Поляков, Е.Г.Лыкин, Н.Г.Меркулов, Е.С.Строев, И.Я.Мосякин, М.Г.Михайлов, Н.М.Кутузов. Церемония прощания с Александром Ефремовичем Васильковским состоится 29 декабря с 12 часов в прощальном зале № 1 Муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27-а . Похороны состоятся на Историко-мемориальном кладбище Наугорского кладбища города Орла.





Орловское Информбюро

28 декабря 2017 года







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