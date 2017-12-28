Новости версия для печати В Орле выявлено 63 факта незаконной продажи алкоголя В преддверии новогодних праздников организованы дополнительные рейды по пресечению торговли контрафактом.



Только за шесть дней проверено более 500 торговых точек, выявлено 63 факта незаконной продажи алкоголя. Всего в 2017 году до орловского покупателя не дошло 4,5 тонны некачественного алкоголя. За нарушения в сфере оборота алкогольной продукции в этом году возбуждено более 70 уголовных дел.





Татьяна Напольских

28 декабря 2017 года







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