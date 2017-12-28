В Орле выявлено 63 факта незаконной продажи алкоголя

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четверг
28.12.2017
20:46:14
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В Орле выявлено 63 факта незаконной продажи алкоголяВ преддверии новогодних праздников организованы дополнительные рейды по пресечению торговли контрафактом.
Только за шесть дней проверено более 500 торговых точек, выявлено 63 факта незаконной продажи алкоголя.
Всего в 2017 году до орловского покупателя не дошло 4,5 тонны некачественного алкоголя. За нарушения в сфере оборота алкогольной продукции в этом году возбуждено более 70 уголовных дел.
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