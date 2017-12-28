Новости версия для печати В Орле прошел «Олимпийский бал» Сменить привычную спортивную форму на строгий костюм и стать участником бала - такое приглашение получили орловские спортсмены и тренеры, которые в этом году прославляли регион на турнирах различного уровня. Традиция говорить спортсменам «спасибо» в такой торжественной обстановке зародилась не так давно относится к ярким событиям - ведь вместе собираются ведущие спортсмены и тренеры, в том числе паралимпийского и сурдолимпийского движения.



Стать участником «Олимпийского бала», к сожалению, смогли не все, кого ждали награды. 36 орловских спортсменов за минувший год вошли в сборные страны, по разным видам спорта, и сейчас они - кто на сборах, кто на турнирах. Поэтому за своих воспитанников грамоты губернатора и Облсовета, нередко, забирали тренеры. Но и те, кто сейчас в Орле – не отдыхают.

Асиман Мамедов, бронзовый призёр первенства Европы среди юниоров: «Сейчас я готовлюсь к первенству Европы, которое пройдёт в Сочи в феврале. А недавно мы приехали из Питера, с Первенства России, где у меня отлично получилось выступить и выиграть золото». Члены жюри признаются: за победу в этом состязании острая борьба шла до самого финала.

Алексей Берестов, член жюри конкурса: «По некоторым номинациям шла ожесточённая борьба. Ребята и девушки показали очень хорошие результаты: счёт шёл на секунды и миллиметры». Гости бала отметили, что именно сейчас поддержка болельщиков важна для спортсменов как никогда. Поэтому радоваться их успехам нужно чаще. Николай Земцов, депутат государственной думы РФ: «В условиях давления на нашу страну, шельмования наших спортсменов, крайне важны мероприятия, где спортсмены наши чувствовали бы себя увиденными и востребованными обществом». Удивительных результатов в этом году добивались не только профессиональные спортсмены, но и те, кто просто ведёт здоровый образ жизни. Золотой значок ГТО получил Абрам Израилевич Миркин - 97-летний ветеран Великой Отечественной войны.



Отметили и ведущих спортсменов, и паралимпийцев, и тех, кто помогал развиваться орловскому спорту.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Более 30 футбольных полей с искусственным покрытием - и крупных, и малых. Мы построили три физкультурно-оздоровительных комплекса - в Залегощи, в Мценском районе, в Урицком районе, великолепный Ледовый дворец». «Олимпийский бал» проводится в Орле с 2015 года.









Антон Киселёв

28 декабря 2017 года







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