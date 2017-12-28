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В Орле прошел «Олимпийский бал»

Сменить привычную спортивную форму на строгий костюм и стать участником бала - такое приглашение получили орловские спортсмены и тренеры, которые в этом году прославляли регион на турнирах различного уровня. Традиция говорить спортсменам «спасибо» в такой торжественной обстановке зародилась не так давно относится к ярким событиям - ведь вместе собираются ведущие спортсмены и тренеры, в том числе паралимпийского и сурдолимпийского движения.

Стать участником «Олимпийского бала», к сожалению, смогли не все, кого ждали награды. 36 орловских спортсменов за минувший год вошли в сборные страны, по разным видам спорта, и сейчас они - кто на сборах, кто на турнирах. Поэтому за своих воспитанников грамоты губернатора и Облсовета, нередко, забирали тренеры. Но и те, кто сейчас в Орле – не отдыхают.
Асиман Мамедов, бронзовый призёр первенства Европы среди юниоров: «Сейчас я готовлюсь к первенству Европы, которое пройдёт в Сочи в феврале. А недавно мы приехали из Питера, с Первенства России, где у меня отлично получилось выступить и выиграть золото».
Члены жюри признаются: за победу в этом состязании острая борьба шла до самого финала.
Алексей Берестов, член жюри конкурса: «По некоторым номинациям шла ожесточённая борьба. Ребята и девушки показали очень хорошие результаты: счёт шёл на секунды и миллиметры».
Гости бала отметили, что именно сейчас поддержка болельщиков важна для спортсменов как никогда. Поэтому радоваться их успехам нужно чаще.
Николай Земцов, депутат государственной думы РФ: «В условиях давления на нашу страну, шельмования наших спортсменов, крайне важны мероприятия, где спортсмены наши чувствовали бы себя увиденными и востребованными обществом».
Удивительных результатов в этом году добивались не только профессиональные спортсмены, но и те, кто просто ведёт здоровый образ жизни. Золотой значок ГТО получил Абрам Израилевич Миркин - 97-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Отметили и ведущих спортсменов, и паралимпийцев, и тех, кто помогал развиваться орловскому спорту.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Более 30 футбольных полей с искусственным покрытием - и крупных, и малых. Мы построили три физкультурно-оздоровительных комплекса - в Залегощи, в Мценском районе, в Урицком районе, великолепный Ледовый дворец». 
«Олимпийский бал» проводится в Орле с 2015 года.




Антон Киселёв
28 декабря 2017 года

 


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