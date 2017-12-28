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Для управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 2017 год ознаменован переходом к надзорной деятельности

Об этом и не только говорили на итоговой пресс-конференции.

Публичность и открытость ведомства теперь стоит во главе угла. В управлении даже разработана декларация, где отображены цели и задачи контрольно-надзорных мероприятий.

Также в уходящем году состоялось несколько встреч с представителями бизнес-сообщества. Предостеречь, а не наказать – вот еще один ориентир работы.
Евгений Черный, руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курском областям: «Мы впервые применили риск-ориентированный подход к предприятиям – по направлениям деятельности у нас есть критерии рисков, касающиеся потенциальной угрозы, которую может нести предприятие либо человеку, либо животному миру, либо окружающей среде. Это касается также направлений и земельного надзора, и ветеринарного надзора. Нельзя не отметить, что у нас действуют надзорные каникулы».
Таким образом, нагрузка на малый бизнес снизилась на 27%.

А вот риск распространения африканской чумы свиней меньше не становится. Очаги АЧС зафиксированы в соседней Белгородской области. Поэтому региональные свиноводческие предприятия на контроле ведомства.
Евгений Черный, руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курском областям: «При проверке 111 предприятий выявлено более 600 нарушений, то есть, это говорит о том, что в каждом предприятии более шести нарушений выявляется. Эта ситуация – плачевная».
Не менее актуальной темой является и борьба с санкционной продукцией. За год сотрудниками ведомства её уничтожено 28 тонн.


Вадим Багринцев
28 декабря 2017 года

 


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