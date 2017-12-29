Новости версия для печати В преддверии новогодних каникул орловская Госавтоинспекция провела младшими школьниками традиционную акцию «Шагающий автобус» Ребятишкам в наглядной и игровой форме напомнили основные правила поведения на дороге.



В период, когда многие дети предоставлены сами себе, угроза ДТП с участием несовершеннолетних возрастает. Во время акции «Шагающий автобус» детям было рассказано как нужно вести себя у края проезжей части дороги, им пояснили, где необходимо быть особенно внимательными, как правильно переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, а также обсудили все возможные дорожные «ловушки».



Кроме того, ГИБДД в период каникул возьмет под особый контроль места массовых новогодних мероприятий, а также организованные перевозки детей.





Иван Суверин

29 декабря 2017 года







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