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Более 600 орловцев пополнили ряды Вооруженных Сил РФ в ходе осеннего призыва

Такие цифры были озвучены на заседании призывной комиссии Орловской области.

Как было отмечено, задание штаба Западного военного округа регион выполнил в полном объеме. Вызову на призывные комиссии подлежали свыше 3,5 тыс. орловцев. Отсрочку получили около 1,9 тыс. человек. Освобождено от призыва 590 парней. Из более чем 600 призванных юношей 27 % имеют высшее образование.

По итогам проделанной работы Орловщина получила высокую оценку командующего войсками Западного военного округа Андрея Картаполова, сообщает информационный портал Орловской области.

Как отметил военный комиссар Орловской области Сергей Старков, ряды Вооруженных Сил РФ этой осенью пополнили 15 представителей орловского казачества.

Также в рамках заседания обсуждалась необходимость возобновления практики военно-спортивных сборов допризывной молодежи.


Орловское Информбюро
29 декабря 2017 года

 


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