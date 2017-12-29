Новости версия для печати Полиция: «В ожидании чуда не стоит терять бдительность» Только за последние несколько дней зафиксировано три случая обмана пенсионеров.



Один из случаев произошел в Северном районе Орла. С пожилой орловчанкой мошенница познакомилась на улице, предложила купить мед и проводила ее до квартиры. В итоге – мед оказался очень дорогим: 110 тысяч рублей были похищены. Подобным образом развивались события и в Заводском районе. Только незнакомка предложила помочь бабушке донести сумку с покупками до дома. Визит обошелся в 17 тысяч рублей. И последний эпизод произошел в Орловском районе. Злоумышленник по телефону сообщил 80-летнему пенсионеру, что его внуку грозит уголовное наказание и предложил помочь избежать этого за 80 тысяч рублей.



Сотрудники органов внутренних дел напоминают: разумная осторожность позволит избежать встречи со злоумышленниками. В силу доверчивости пожилые люди зачастую не в состоянии отличить мошенника от порядочного человека. Поэтому следует регулярно напоминать своим пожилым родственникам о различных способах совершения мошенничеств, призывать их к бдительности и недоверию к чужим людям. Напоминайте им о том, что не стоит открывать дверь жилища тем, кто им незнаком, нужно обязательно проверять информацию о родственниках, якобы попавших в беду, и ни в коем случае не отдавать свои сбережения.





Анна Боева

29 декабря 2017 года







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