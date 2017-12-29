Новости версия для печати В отношении бывшего исполнительного директора АСК «Инжиниринг» Ильи Дисмана заведено еще одно уголовное дело Стройматериалы, которые были оплачены, но так и не завезены, стали причиной возбуждения третьего уголовного дела.



Илья Дисман обвиняется в невыплате зарплат строителям и в крупном мошенничестве. Теперь добавились подозрения еще и в превышении полномочий. По версии следствия, он перечислил 22 миллиона рублей за материалы, которые на стройплощадке так и не появились, сообщает сайт Следственного Комитета.





Татьяна Напольских

29 декабря 2017 года







На главную страницу





