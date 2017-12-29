Новости версия для печати Андрей Клычков посетил Хотынецкий район В рамках рабочего визита глава области посетил хосписное отделение в Хотынце, побывал в новом многоквартирном доме, построенном для сирот. Кроме этого врио губернатора Орловской области встретился с муниципальным активом и главой района, чтобы обсудить проблемы, которые нужно решать.



Эта работа не для слабонервных – ежедневно медики хосписа в Хотынецком районе общаются, ухаживают и поддерживают неизлечимо больных людей. Рак. Когда-то все они услышали этот страшный диагноз. И теперь до конца жизни стены хосписа – их дом. За 3 неполных года через него прошли полсотни местных жителей. Даже сейчас все 10 мест заняты. Хоспису нужно расширяться. Помещение есть. Нужны дополнительные средства на ремонт и оборудование. Глава региона побывал в новом многоквартирном доме, построенном в Хотынце для сирот. В Хотынецком районе ведется планомерная работа по обеспечению детей-сирот жильем. В прошлом году для них были приобретены 9 квартир на вторичном рынке жилья. На днях ключи от собственных квартир получили 12 человек из этой категории граждан. Еще шесть квартир в новом доме будет приобретено в январе 2018 года. На встрече с главой района Евгением Никишиным глава региона обсудил уборочную кампанию и инициативу по проведению публичных слушаний с целью распределения бюджета. Напомним, Андрей Клычков предложил сельским жителям самим решать, на что направлять часть бюджетных денег. Глава Хотынецкого района Евгений Никишин отметил, что определенных дней приема граждан у него нет – люди могут прийти к нему в любое время. Поэтому большую часть проблем, с которыми местный актив пришёл на встречу с Андреем Клычковым, глава района уже знал. Среди проблем - малое количество медучреждений, разбитые дороги и низкие дотации в бюджеты сельских поселений. Были и другие просьбы. Одна из них касалась Краснорябинской школы – срочно необходима замена оконных блоков. На эти цели требуется порядка 1,2 млн рублей. Школа построена в 1961 году, сегодня в ней учатся 59 человек. Андрей Клычков пообещал выделить дополнительные средства - на создание нормальных условий для обучения детей нужно чуть больше миллиона рублей. Также в ходе визита глава региона почтил память жителей района, павших в годы ВОВ и возложил цветы у мемориала.









Антон Киселёв

29 декабря 2017 года







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