Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП

28 декабря в Ливнах в восемь часов утра водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», допустил наезд на пешехода (женщину 1939г.р.), которая двигалась по правой полосе проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В Мценске 28 декабря в 17 часов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по пешеходному переходу и допустил на него наезд, после чего с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение.

28 декабря в Орле в половине седьмого вечера водитель, управляя транспортным средством «ГАЗ», двигался по ул. Комсомольской и в районе дома № 191 допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». В результате ДТП пассажир транспортного средства «ГАЗ» получил телесные повреждения.

28 декабря на 384 километра автодороги М2 Крым в 19 часов 20 минут водитель, управляя транспортным средством «ГАЗ-278813» при развороте налево допустил столкновение с автомобилем «Хендэ», который двигался в попутном направлении, с последующим съездом автомобиля «ГАЗ» в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства «ГАЗ» получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области