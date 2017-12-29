Новости версия для печати

Студенты Среднерусского института управления внесли свою лепту в создание фильма о Зое Космодемьянской

История будет представлена в трех сюжетных линиях. Фильм создается, в том числе на пожертвования. Средства в поддержку картины собрали и студенты РАНХиГС.

Ксения Милаева, студентка среднерусского института управления – филиала РАНХиГС: «Мы считаем, что молодежь должна знать о подвигах, совершенных нашими сверстниками и также мы надеемся, что студенты нашего города тоже поддержат эту акцию».

Съемки начнутся в следующем году. Каждый человек может войти в историю, пожертвовав деньги на создание киноленты через благотворительный сайт.