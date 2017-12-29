Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Наш ответ теплому декабрю. На центральной площади Орла открыли каток «ноу фрост».



- Маршруты «особой важности». Школьные автобусы – под пристальным вниманием ГИБДД.



- Финансовый транш из столицы заставил собраться региональный Парламент на внеочередной Совет.



- Спасибо за труд! Более полусотни орловцев сегодня получили награды.



- Что год грядущий нам готовит? Предсказания астролога.





Вести-Орёл

29 декабря 2017 года







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