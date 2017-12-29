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Орловская Госавтоинспекция взяла под пристальный контроль организованные перевозки детей

Тщательной проверке подвергается каждый автобус со значком «Внимание, дети».

Без согласования с ГИБДД ни один из таких рейсов в принципе невозможен, а тщательная проверка автобуса инспекторами неизбежна. А потому для перевозки детей транспортные компании предоставляют свои лучшие машины.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС«Дети посещают мероприятия, куда детей доставляют школьными автобусами. Сотрудники ГИБДД в свою очередь должны проверить техническое состояние транспортного средства – как в нем перевозятся дети, оборудован ли автобус ремнями безопасности, и чтобы перевозка детей осуществлялась на постоянной основе безопасно».
Начав с ходовой части и закончив салоном, инспекторы осматривают автобус детально и скрупулезно. На откуп случаю не оставляют ничего. Свою особую ответственность осознает и водитель.
Владимир Новиков, водитель автобуса: «Необходима внимательность на дороге, соблюдение скорости. Бывает, что нелегко поддерживать порядок в салоне, где находятся дети. Сопровождающие, как ответственные лица, обязаны помогать и следить за своими детьми». 
Пассажирам инспекторы также напоминают о требованиях безопасности во время поездки. Инспекторы отмечают: с практикой организации «левых» рейсов для школьников в прошлые годы они уже сталкивались.

Для нарушителей это оборачивалось взысканием, а для детей и родителей – испорченным настроением, большими задержками в пути и сорванными новогодними мероприятиями.

Так что действовать в обход общепринятых правил, говорят в ГИБДД, себе дороже.


Иван Суверин
29 декабря 2017 года

 


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