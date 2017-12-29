Новости версия для печати В этом году декабрь стал уже вторым подряд аномально теплым месяцем Синоптики отмечают превышение климатической нормы в регионе.



Причиной аномального потепления метеорологи называют мощный атлантический циклон, пришедший с юга. Так что орловцев ожидает еще одна неделя с плюсовой температурой. И новый год мы тоже встретим в тепле. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью будет от минуса двух до плюс трех.

Валерий Селихов, директор Орловского ЦГМС: «В новогодние праздники мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами выпадение снега умеренной интенсивности, дождя, возможно образование тумана и гололедицы на дорогах». При этом атмосферное давление будет падать, ветер останется умеренным – до 15 метров в секунду.





Надежда Невматулина

29 декабря 2017 года







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