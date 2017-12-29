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Сегодня на внеочередную сессию собрались депутаты орловского Облсовета

В повестке был всего один вопрос - внесение изменений в закон о региональном бюджете на этот и последующий двухлетний период.

Срочно собраться народных избранников заставил кредит из федерального бюджета. Под минимальный процент область получила свыше 4 млрд. рублей. Эти деньги пошли на погашение коммерческих кредитов.
Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «На Госсовете Владимир Владимирович Путин как раз об этом говорил – он дал поручение главам субъектов РФ работать над замещением дорогих коммерческих кредитов бюджетными. Что мы сегодня и делаем. Для этого мы и собрали внеочередную сессию».
В итоге проведенного рефинансирования области удалось получить дополнительно свыше 370 млн. рублей бюджетных средств.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Все эти денежные средства мы уже довели до районов и все эти средства будут направлены на развитие, может быть, небольших, но очень важных вопросов, в которых нуждаются районы».
Также глава региона отметил, что политика снижения кредитной нагрузки на областной бюджет будет продолжена и в 2018 году.


Оксана Гранн
29 декабря 2017 года

 


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