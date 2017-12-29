Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
29.12.2017
21:25:47
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Видео версия для печати

На Орловщине чествовали лучших людей области

В канун нового года уже стало традицией чествовать тех, кто на протяжении многих лет своим добросовестным трудом, талантом и мастерством создавал славу родному краю.

Сегодня грамоты и благодарности президента страны, Совета Федераций, губернатора и медали в честь 80-летия образования Орловской области получили 55 человек.

Почетной грамотой Совета Федерации за вклад в развитие телевидения и радиовещания Орловской области был награжден и руководитель ГТРК «Орел» Николай Куревин.
Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Награда одного человека – это награда всего коллектива. Это не только принципиальная позиция, это специфика нашей работы и информационной политики. Совет Федерации для Орловщины это особый орган, но я хочу сказать, что мы не просто свой хлеб кушаем, мы популяризируем Орловскую область, и на телеканале Совета Федерации «Вместе РФ» мы разместили 62 сюжета».
Государственных и региональных наград были удостоены работники образования и ЖКХ, сельского хозяйства и государственных служб.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В наступающем году нас ждет много дел. Создавая условия для развития реального сектора экономики, мы должны решать главную задачу – повышение уровня и качества жизни граждан. Для этого нужно работать с максимальной самоотдачей, грамотно распорядиться теми ресурсами, которые мы имеем, полностью задействовать кадровый потенциал Орловской области, потенциал вузов, способных обеспечить развитие региона за счет человеческого капитала».
В своем поздравлении глава региона особо подчеркнул, что уходящий год область, несмотря на все сложности, заканчивает с хорошими результатами. Так внутренний валовой продукт составил почти 300 млрд. рублей и это - заслуга всех тружеников Орловщины.




Оксана Гранн
29 декабря 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта