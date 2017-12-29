Видео версия для печати На Орловщине чествовали лучших людей области В канун нового года уже стало традицией чествовать тех, кто на протяжении многих лет своим добросовестным трудом, талантом и мастерством создавал славу родному краю.



Сегодня грамоты и благодарности президента страны, Совета Федераций, губернатора и медали в честь 80-летия образования Орловской области получили 55 человек.



Почетной грамотой Совета Федерации за вклад в развитие телевидения и радиовещания Орловской области был награжден и руководитель ГТРК «Орел» Николай Куревин.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Награда одного человека – это награда всего коллектива. Это не только принципиальная позиция, это специфика нашей работы и информационной политики. Совет Федерации для Орловщины это особый орган, но я хочу сказать, что мы не просто свой хлеб кушаем, мы популяризируем Орловскую область, и на телеканале Совета Федерации «Вместе РФ» мы разместили 62 сюжета». Государственных и региональных наград были удостоены работники образования и ЖКХ, сельского хозяйства и государственных служб.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В наступающем году нас ждет много дел. Создавая условия для развития реального сектора экономики, мы должны решать главную задачу – повышение уровня и качества жизни граждан. Для этого нужно работать с максимальной самоотдачей, грамотно распорядиться теми ресурсами, которые мы имеем, полностью задействовать кадровый потенциал Орловской области, потенциал вузов, способных обеспечить развитие региона за счет человеческого капитала». В своем поздравлении глава региона особо подчеркнул, что уходящий год область, несмотря на все сложности, заканчивает с хорошими результатами. Так внутренний валовой продукт составил почти 300 млрд. рублей и это - заслуга всех тружеников Орловщины.









Оксана Гранн

29 декабря 2017 года







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