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На смену вспыльчивому Огненному Петуху приходит миролюбивая и спокойная Собака

Что сулит орловцам год 2018 год? Герой нашего сюжета уверен: 2018-й - год перемен. Но - мирных перемен.

Согласно китайскому календарю Желтая Земляная Собака в свои права вступит только 16 февраля, при этом Огненный Петух помашет крыльями и упорхнет восвояси.

Непростым был уходящий год. Петух демонстрировал свой импульсивный характер ни раз. И пока покидать небесный Олимп не собирается. Но Собака ему уже наступает на лапы.
Игорь Суворов, астролог: «Собака – это 11-й знак Зодиака. Управляет им Уран – планета революционеров, планета бунтов, планета – не очень хорошая. С положительной точки зрения – это планета инноваций, придумывания чего-то нового». 
2018 год богат будет на значимые события, - уверяет Игорь Суворов. Орловщину ждут две избирательные кампании. А город наш, согласно восточному кругу, - Тигр. И кошки с собаками, как известно не в ладах. Однако в начале года Тигр будет спать.
Игорь Суворов, астролог: «С весны, когда произойдет пробуждение, орловцы во всей своей красе предстанут и начнут двигаться вперед. Причем очень большими прыжками». 
Юпитер и Сатурн – будут управлять Орлом в 2018 году. Звездное небо над городом не спокойно. Все планеты сойдутся во втором доме, а это – дом денег.
Игорь Суворов, астролог: «По началу деньги будут тратиться, скорее всего, необдуманно, и потом весной и летом придется за это отвечать. Если деньги начать вкладывать правильно, то к лету уже получится первый результат».
Год Желтой Собаки – самое подходящее время для заключения браков и рождения детей (кстати, они будут долгожителями) – так считают звезды. Дружескую лапу Собака протянет к самым активным знакам – воздуха.

Игорь Суворов, астролог: «Это год Водолеев, потому что Водолей - под управлением Урана, а Уран очень сильный в этом году». 
Представители огненной стихии тоже будут впереди планеты. А вот водным и земляным знакам придется год этот переждать - построить планы, рассчитать цели. Собака – друг человека, поэтому и помогать будет во всем. Но сидеть без дела она не любит.

Чтобы четвероногий символ года радостно завилял вам хвостом, идите ему навстречу. Собака – животное преданное, но не любит, когда к делу относятся спустя рукава. Помните об этом!




Надежда Невматулина
29 декабря 2017 года

 


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