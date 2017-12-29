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На главной площади Орла открыли каток

И повлиять на его работу капризная погода не сможет. Каток - с искусственным покрытием, что очень актуально. Ведь на улице сегодня днем было плюс семь.

Несмотря на то, что на улице температура со знаком плюс, на центральной площади официально объявили об окончании монтажа катка на открытом воздухе.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы запланировали не просто на Новый год, минимум - три месяца. Мы расписали каждый день, и дни районов - чтоб они приехали со своей программой – музыкальной и культурной, хоккейные турниры для детей и взрослых».
Андрей Клычков, хоть и сын хоккеиста, но на льду комфортно себя чувствует в простой обуви, а на коньки встал совсем недавно.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:«Сейчас я уже за сыном пытаюсь идти в ногу, и несколько ночей потратил, чтоб встать на коньки. Я, конечно, не Плющенко, но думаю, что я проеду».
У искусственного льда есть преимущество - не тает при плюсовой температуре, только вот сначала ему надо замерзнуть. Поэтому сегодня в коньках на лед не пустили - он еще очень тонкий. Как только ударят первые - даже не большие – морозы, можно смело кататься.

Размер катка 20 на 40 метров, одновременно скользить по нему могут до 80 человек. По периметру установлены защитные бортики. Сделан каток по просьбе детей, и при продержки бизнеса.

Сюда не обязательно приходить со своими коньками, их можно будет взять напрокат.
И подкрепиться булочками и горячими напитками можно тут же у катка. Главный каток Орла будет работать до весны.




Анна Вайсергисер
29 декабря 2017 года

 


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