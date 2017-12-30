Новости версия для печати Врачи не уйдут на зимние каникулы Детская поликлиника № 1 города Орла информирует своих пациентов, что будет работать каждый день с 30 декабря по 9 января включительно.



30 декабря и 2 января время работы врачей с 8 утра до 18 вечера.



1 и 7 января рабочий день будет сокращен до 14 часов.



3 и 5 января будут вести прием узкие специалисты и работать рентген, физиопроцедуры и лаборатория.



Все дни каникул будет открыт дневной стационар. Расписание вывешено возле регистратуры, на сайте поликлиники и в ее группе Вконтакте.

Светлана Крестова, главный врач Детской поликлиники Заводского района: «Решение работать именно в новогодние каникулы было принято коллективом единогласно. Все наши сотрудники готовы помочь, оказать квалифицированную медицинскую помощь, но как специалисты и врачи мы призываем вас не болеть. С Новым годом!»





Елена Литинская

30 декабря 2017 года







На главную страницу





