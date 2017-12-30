Новости версия для печати Информация о движении транспорта в Орле останется доступной 31 декабря истекает срок муниципального контакта на обслуживание Интернет-сервиса «Транспорт-онлайн» и мобильного приложения «Умный транспорт». Однако с 1 января будущего года они продолжат функционировать.



Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка, в начале 2018 года пройдут электронные торги по выбору поставщика услуг по информированию населения о движении общественного транспорта. На эти цели в городском бюджете заложено 138 тыс. рублей. Этой суммы достаточно для оплаты услуг с января по декабрь следующего года.





Ольга Борисова

30 декабря 2017 года







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