Новости версия для печати С нового года в Орловской области должна в полной мере заработать система 112 Система уже прошла тестовые испытания.



С лета 2017 года велось поэтапное подключение всех операторов связи к новой системе. И на единый номер «112» стали поступать звонки о происшествиях в регионе. Уже подписано соглашение о работе нашей региональной системы в партнерстве с аналогичными комплексами нескольких регионов ЦФО.





Орловское Информбюро

30 декабря 2017 года







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