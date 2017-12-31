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воскресенье
31.12.2017
10:18:02
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Руководители города поздравляют орловцев с Новым годом и Рождеством!
Дорогие орловцы!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Уходит в историю 2017-й год, уступая место новым событиям, свершениям, эмоциям. Но неизменными для нас остаются любовь к нашим детям, родным и близким, к своему дому и городу, радость общения с друзьями и единомышленниками. И это составляет то, что мы называем простым человеческим счастьем. От всей души желаем, чтобы в новом году у каждого из вас было как можно больше такого счастья!
Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что ваши трудолюбие и любовь к своей малой родине вписали еще одну страницу в историю Орла, наполненную новыми делами и успехами во всех сферах жизни нашего города!
Желаем, чтобы в вашей жизни было много добра и радостных перемен!
Новый год и Рождество Христово семейные праздники. Городские власти позаботились о том, чтобы в длинные новогодние выходные и взрослые, и дети смогли интересно провести время.
В театрах и дворцах культуры будут идти праздничные утренники и представления, большое количество разнообразных ярких мероприятий пройдет в парках города.
Пусть в эти светлые дни забудутся все заботы, тревоги и печали уходящего года. А вашими неизменными спутниками в новом году будут оптимизм, радость, успех, подкрепленные здоровьем!
Мэр города Орла Глава администрации города Орла
В.Ф. Новиков А.С. Муромский
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