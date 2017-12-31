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воскресенье
31.12.2017
22:38:25
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Андрей Клычков: «Искренне желаю, чтобы 2018-й стал годом успеха и процветания нашей великой России, началом больших свершений на благо Орловщины»Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области поздравил орловцев с праздниками.
Уважаемые орловцы! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
По традиции, мы встречаем эти праздники в кругу самых близких и дорогих нам людей, загадываем желания на будущее, вспоминаем самые важные, значимые события уходящего года. В жизни каждого из нас и, конечно, в жизни Орловской области и России в целом таких событий было немало. Мы многому научились. Многого достигли. Глядя в будущее, каждый из нас ставит перед собой новые, еще более важные цели и задачи. Я желаю вам реализовать в наступающем году свои самые смелые планы!
Наступающий год – это год 75-летия победы на Орловско-Курской дуге, 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Эти события имеют огромное объединяющее значение и для орловцев, и для всех остальных жителей нашей страны. Мы отметим эти памятные даты с чувством гордости за свою малую Родину и ее роль в истории России.
Центральным событием 2018 года, определяющим будущее России, станут выборы Президента Российской Федерации. А в сентябре нас ожидают выборы Губернатора Орловской области. Пусть наш с вами гражданский выбор заложит основу для счастливой и благополучной жизни страны. Перед нами стоят серьезные задачи: дать новый импульс развитию страны, обеспечить развитие региона, улучшить жизнь каждого человека. Я убежден, что сделать это можно только общими усилиями.
Уважаемые друзья! Пусть в Новом году реализуется намеченное, сбудутся все ваши мечты, пусть он наполнит ваш дом теплом и радостью, подарит много счастливых событий.
Искренне желаю, чтобы 2018-й стал годом успеха и процветания нашей великой России, началом больших свершений на благо Орловщины.
Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
С Новым годом!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков
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