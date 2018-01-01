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понедельник
1.01.2018
10:54:39
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С Новым годом!Коллектив ГТРК «Орел» поздравляет вас с праздником!
Мы рассказываем вам о самом главном. Программа «ВЕСТИ – ОРЁЛ» с вами каждый день. Из наших новостных выпусков вы всегда можете сложить полную картину происходящего в регионе.
Кроме того, наш коллектив делает такие программы как «Дежурная часть», «Прокурорский надзор», «Провинциалы», «Все в дом», «Парк культуры», «Такая жизнь», «Пульс», «Коммуналка онлайн» и многие другие.
Ежедневно мы можете слушать Радио России на частоте 102.3FM в Орле (67.19УКВ - ЛИВНЫ).
Коллектив ГТРК «Орел» поздравляет вас с праздником.
Мы хотим вам пожелать, чтобы наступающий год был для всех благополучным.
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