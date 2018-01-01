Новости версия для печати С сегодняшнего дня МРОТ пошел на повышение Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума.



С 1 января 2018 он должен составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года.



С 2019 года минимальный размер оплаты труда должен быть равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.



В Госдуме напомнили, что споры вокруг этого вопроса велись 25 лет.





Татьяна Курбатова

1 января 2018 года







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