Новости версия для печати С 2018 года в Орловской области будет введена Единая государственная информационная система социального обеспечения Ее оператором и разработчиком является Пенсионный фонд.



Внедрение такой системы повысит эффективность в области государственной социальной помощи и даст возможность гражданам через Личный кабинет на портале получать полную информацию о своих правах на меры социальной поддержки.





Ольга Борисова

1 января 2018 года







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