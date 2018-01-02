Новости версия для печати В Орловском отделении ПФР созданы дополнительные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья В клиентских службах появился новый прибор – индукционная петля, который предназначен для усиления звукового сигнала. Новое оборудование значительно облегчит инвалидам по слуху общение со специалистами.



В рамках реализации программы «Доступная среда» в региональном ПФР уже установлены таблички со справочной информацией на шрифте Брайля, мнемосхемы и тактильные планы здания на входе в учреждения ПФР. Кроме того, при необходимости прием в клиентских службах Пенсионного фонда может вестись в присутствии сурдо- и тифлопереводчика.





Орловское Информбюро

2 января 2018 года







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