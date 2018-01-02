Орловщина готовится принять новые денежные купюры

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Орловщина готовится принять новые денежные купюрыОрловские полицейские и представители Центрального банка России познакомили продавцов с особенностями новых денежных знаков
На практическое занятие пригласили работников крупных сетевых торговых компаний. Большинство из них еще не держали в руках новые банкноты номиналом в двести и две тысячи рублей.
Полицейские, в свою очередь, напомнили работникам торговли порядок действий при обнаружении подозрительных купюр, а также основные различия подлинных и фальшивых банкнот.
Елена Постникова, ведущий эксперт отделения «Орел» ГУ банка России по ЦФО: «Банкноты в нашу область уже поступают, они выдаются в коммерческие банки. И скоро придет то время, когда эти банкноты появятся в обращении».
Продавцам также рассказали о юбилейных банкнотах, которые редко попадают в обращение, так как представляют коллекционную ценность. Тем не менее, купюры обязательны к приему при любых наличных расчетах.