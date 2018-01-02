В 2018 году в Орле отремонтируют 21 мусорную площадку

|
вторник
2.01.2018
23:52:23
|
|
В 2018 году в Орле отремонтируют 21 мусорную площадкуВ список вошли, в том числе, площадки, которые не были отремонтированы в 2016 году.
Благоустроить предстоит 21 объект: 11 в Железнодорожном, три — в Заводском, шесть — в Северном и одна в Советском районах.
В список вошли, в том числе, площадки, которые не были отремонтированы в 2016 году.
Их всего три: у дома №258 на ул. 1-я Курская, на пересечении ул. Тульская и пер. Белинского, у дома №2 на ул. Прокуровская.
По информации зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александра Филатова, изменения, внесенные в программу, были связаны с недостаточным финансированием. В 2018 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 715,86 тыс. рублей, сообщает сайт администрации города Орла.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта