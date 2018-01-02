Новости версия для печати В 2018 году в Орле отремонтируют 21 мусорную площадку В список вошли, в том числе, площадки, которые не были отремонтированы в 2016 году.



Благоустроить предстоит 21 объект: 11 в Железнодорожном, три — в Заводском, шесть — в Северном и одна в Советском районах.



В список вошли, в том числе, площадки, которые не были отремонтированы в 2016 году.

Их всего три: у дома №258 на ул. 1-я Курская, на пересечении ул. Тульская и пер. Белинского, у дома №2 на ул. Прокуровская.



По информации зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александра Филатова, изменения, внесенные в программу, были связаны с недостаточным финансированием. В 2018 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 715,86 тыс. рублей, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

2 января 2018 года







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