Новости версия для печати Фильм «Движение вверх» - одна из самых ожидаемых картин года – вышел на широкий экран Спортивная драма о победе сборной Советского Союза в Олимпиаде 1972 года, когда наши баскетболисты забросили решающий мяч в кольцо соперника – команды США, за три секунды до конца встречи. История о борьбе до последнего – работа режиссера Антон Мегердичева. В главных ролях – звезды российского кино Владимир Машков, Иван Колесников, Андрей Смоляков. В Орле среди тех, кто первыми увидел премьеру, была и наша съемочная группа.



Картину о легендарных победе советской сборной критики уже назвали «своевременным» кино на фоне «нейтральной» олимпиады. Легендарная история о том, как считанные секунды могут круто изменить итог игры, теперь на больших экранах.



Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева показывает, что движение вверх невозможно без готовности встретить сопротивление. А препятствий на пути к победе у героев фильма предостаточно. Ведь тренер советской сборной Владимир Гаранжин объявляет соперниками самых маститых спортсменов - тех, кто и придумал баскетбол – команду США.



Решающий бросок Александра Белова за три секунды до финальной сирены приносит сборной Советского Союза победу в Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Создатели фильма как следует смакуют эту сцену, чтобы дать зрителям возможность насладиться легендарным моментом.



Золотому матчу соответствует и блестящий актерский состав: Владимир Машков, Иван Колесников, Андрей Смоляков.

Анастасия Данилова, старший администратор кинотеатра: «Мы хотели бы видеть большое количество молодежи, чтобы они это увидели – что такое сила духа, сплоченность, единство страны и ответственность за свои поступки». Для женской сборной Орловского государственного университета это долгожданная премьера. Баскетболистки внимательно следят за каждым движением мяча. Этот поход в кино для них не развлечение, а скорее - мастер-класс.

Наталия Шамрина, игрок сборной по баскетболу Орловского государственного университета им. Тургенева: «Очень хотелось увидеть последний момент – последние три секунды матча, а также почерпнуть для себя что-то новое». Фильма «Движение вверх» - главное событие новогодних праздников, которое невозможно пропустить. Орловские кинотеатры обещают показывать ленту больше 10 раз в день.





Татьяна Дьяконова

29 декабря 2017 года







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