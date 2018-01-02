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Новогодний праздник для кризисного центра

В кризисном центре «Орловский» стараются забыть о домашнем насилии, о пожарах и других ЧП, которые привели женщин с детьми в эти стены.

Слово «группа» здесь заменили словом «семья». И разница не только в названии. Домашняя атмосфера - во всем.
Татьяна Наумова, заместитель директора Кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский»: «Дети, которые у нас находятся, особенно нуждаются во внимании людей, окружающих, близких, их родственников».
Дороги, которые привели пятнадцать женщин в кризисный центр - разные. Кто-то пострадал от домашнего насилия, у кого-то проблемы с родственниками. Но Новый год - семейный праздник. И пока для них семья – здесь.

А сценарий праздника, который провели накануне Нового года, проверен годами – Дед Мороз, Снегурочка, песни и хороводы. Да и в гостях – друзья. Уже 10 лет сотрудники библиотеки Крылова устаивают праздник для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Светлана Большакова, заведующий ЦДБ им. И.А. Крылова: «Мы стараемся подарить ребятам книги. Это хорошая, классическая, современная детская литература».
Детям понравился и праздник, и подарки, Ну, а взрослые надеются на разрешение проблем и выход из трудной жизненной ситуации. Чуда ждут все. А в Новый год – особенно.


Надежда Невматулина
2 января 2018 года

 


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