Новости версия для печати Новогодний праздник для кризисного центра В кризисном центре «Орловский» стараются забыть о домашнем насилии, о пожарах и других ЧП, которые привели женщин с детьми в эти стены.



Слово «группа» здесь заменили словом «семья». И разница не только в названии. Домашняя атмосфера - во всем.

Татьяна Наумова, заместитель директора Кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский»: «Дети, которые у нас находятся, особенно нуждаются во внимании людей, окружающих, близких, их родственников». Дороги, которые привели пятнадцать женщин в кризисный центр - разные. Кто-то пострадал от домашнего насилия, у кого-то проблемы с родственниками. Но Новый год - семейный праздник. И пока для них семья – здесь.



А сценарий праздника, который провели накануне Нового года, проверен годами – Дед Мороз, Снегурочка, песни и хороводы. Да и в гостях – друзья. Уже 10 лет сотрудники библиотеки Крылова устаивают праздник для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Светлана Большакова, заведующий ЦДБ им. И.А. Крылова: «Мы стараемся подарить ребятам книги. Это хорошая, классическая, современная детская литература». Детям понравился и праздник, и подарки, Ну, а взрослые надеются на разрешение проблем и выход из трудной жизненной ситуации. Чуда ждут все. А в Новый год – особенно.





Надежда Невматулина

2 января 2018 года







На главную страницу





