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В Орле 1 января на свет появились три богатыря

Это не сказочные персонажи, а мальчишки, которые днем своего рождения выбрали первый день года. По уже сложившейся традиции власти Орла посещают городской роддом, чтобы поздравить молодых мам и вручить им подарки.

1 января в роддоме на свет появились три мальчика – Илюша, Константин и Виктор. Парни - маленькие, но уже, несмотря на свой возраст, проявляют свой мужской характер.
Малыш Костик – первенец в семье Колпаченко. Дарья своим новым статусом довольна и уже души не чает в своем сыне.
Дарья Колпаченко, молодая мама: «Малыш родился весом 3400 граммов, ростом 54 сантиметра. Он у нас Константин Олегович. И мне кажется, что он на папу будет похож».
Молодая мамочка признается, услышать поздравления от главы города не ожидала. Но такая поддержка - приятна.

Александр Муромский в качестве руководителя города на встрече с молодыми мамами в орловском роддоме присутствует впервые. Однако здание на Посадкой – родное и для него.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «В 1976 году именно в этом роддоме я и сам родился. Поэтому для меня это особая честь быть здесь и поздравить. Эти дети – это будущее нашего города, поэтому мы от имени администрации города Орла искренне поздравляем всех с рождением детей, желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи».
Родильный дом – место особенное. Глава города откровенничает: эмоции, когда держишь своего ребенка впервые на руках, словами не передать.
Александр Муромский: «У меня двое детей. И я помню, как и дочь брал на руки и сына. Конечно, это незабываемое событие, оно запоминается на всю жизнь. Чувства – неописуемые, передать их словами просто невозможно. Чтобы это почувствовать, надо быть родителями».
Каково это - быть мамой, Марина Цакаева уже знает: старшему сыну – 20, младший Илюша родился первого января: 4100 граммов , 56 сантиметров - богатырь, не как иначе.
Марина Цакаева, молодая мама: «Это большое счастье. И слезы на глазах, и улыбка – это маленькое чудо».
В родильном доме уверены, да и практика показывает, если в первый день года первым рождается мальчик, год будет легким и плодотворным для всего города. Так ли это - покажет время. Нам же остается надеяться, что всем детям, рожденным в Год Собаки, будет сопутствовать удача и успех.


Юлия Опанасюк
2 января 2018 года

 


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