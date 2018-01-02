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На Орловщине не отмечается обострения оперативной обстановки

В Орле Год Собаки для сотрудников регионального главка МЧС ознаменовался спасением собак. Один щенок застрял между строительными конструкциями, другой повредил лапу. Однако в праздники на Орловщине уже случились ЧП посерьезнее.

Впрочем, обострения оперативной обстановки ни в службе спасения, ни в полиции не отмечают. Подразделения МЧС перешли в режим повышенной готовности еще в канун праздников.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «31 декабря и 1 января выезжали в общей сложности 23 раза. Из них 13 выездов – на различные происшествия и 10 – на ликвидацию возгораний. Если говорить о 31 декабря, то в этот день не зафиксировано серьезных возгораний, в основном пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию возгораний мусора».
С серьезными происшествиями пожарные и спасатели столкнулись уже в первый день Нового года. В шесть часов утра на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Фольксваген Джетта». В результате пожара полностью выгорел салон автомобиля и сгорело заднее колесо. Пострадавших нет. На данный момент дознаватели выясняют причины возгорания.

Кроме того, в этом году уже открыт счет людским потерям на пожарах. 1 января в восемь вечера поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Биофабрика. Постройка была электрифицирована, но не газифицирована. В результате пожара были повреждены чердачные помещения и кровля – примерно на площади 30 квадратных метров. После разбора завалов был обнаружен труп женщины 1979 года рождения. По факту пожара проводится проверка. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Полицейским области уже предстоит расследовать несколько ДТП. Ничего серьезного по линии УМВД в области пока, к счастью, не случилось.
Олеся Лихобабина, сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Благодаря проделанной работе происшествий и крупных нарушений общественного порядка допущено не было».
За сутки с 31 декабря на 1 января орловские полицейские выявили 119 административных правонарушений, среди которых около 70 фактов нарушений правил дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел возбудили три дела по статье 264 прим 1 УК РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за повторный факт управления автомобилем в нетрезвом виде. Таким водителям, предупреждают полицейские, суды Орловщины уже выносили приговоры, связанные с лишением свободы.


Иван Суверин
2 января 2018 года

 


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