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Орловцы встретили Новый год на главной площади города

В Орле Деды Морозы на водных досках причалили прямо к набережной Оки. В полночь над городом прогремел праздничный салют. А утром, несмотря на теплую погоду, орловцы опробовали лед.

В красных костюмах, с белой бородой и наперевес с доской - любители активного отдыха в наш бесснежный Новый год отправились в плавание. Суровые Деды Морозы зимнюю воду опробовали сначала на озере Светлая жизнь, а потом и вовсе причалили в центре города.

Сотнями праздничных снимков пестрит Интернет. Красиво, весело и вкусно встретили орловцы Новый год. После праздничного стола - в центр города. На главной площади - песни, танцы, хороводы и Дед Мороз со Снегурочкой. Все ждали праздничного фейерверка. В первые часы нового года небо над Орлом стало разноцветным.

А уже утром орловцы отправились на, пожалуй, единственный островок зимы в нашем городе – каток под открытым небом. Кто-то более опытный конькобежец, кто-то встал на коньки впервые. Среди них и глава региона. На коньки он встал за несколько дней до Нового года.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сыну понравилось. Он до последнего не верил, что может такое быть. Он, очевидно, лучше меня катается. Но я учусь. И здесь главное – не бояться».
Отметили Новый год и на околоземной орбите. И причем – 16 раз. Именно столько космонавты пересекают часовых поясов за сутки. Космонавты запаслись и елкой, и гирляндами, и мандаринами, и даже красными шапочками Санты. А Александр Мисуркин и его коллега Антон Шкаплеров прямо из космоса поздравили землян с праздником.


Надежда Невматулина
2 января 2018 года

 


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