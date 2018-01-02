Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Как Орёл встретил Новый год?



- Три орловских богатыря 2018-го. Новогодние подарки сегодня получали новоиспеченные мамы.



- Новогодняя ночь на Орловщине прошла в штатном режиме.



- Что 2018-й приготовил россиянам? Изменения в законодательстве.



- Куда сходить на каникулах? В прокат вышел фильм «Движение вверх».

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Вести-Орёл

2 января 2018 года







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