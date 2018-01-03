Новости версия для печати С 1 января в силу вступили некоторые изменения в законодательстве России Например, начнут выплачивать пособие за рождение первенца. На каждого первого ребенка, родившегося в 2018 году, положены выплаты. Сумма одинакова. В Орловской области – это 9 429 рублей. Важно, что пособие будет начисляться до того момента пока ребенку не исполнится полтора года. А рассчитывать на выплату могут семьи, доход которых не более 45-ти тысяч рублей в месяц.



Получить налоговые льготы станет проще. Это касается налога на имущество физлиц, транспортного и земельного. Теперь не нужно в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. Необходимо просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа.



И еще одна хорошая новость 2018-го - пенсии неработающих россиян пересчитают. Они увеличатся на 3,7 процента. Размер фиксированной выплаты после индексации составит почти 5 тысяч рублей в месяц. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

3 января 2018 года







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