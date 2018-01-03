Новости версия для печати Веселимся вместе! Праздник продолжается.



Сегодня на центральной площади города Орла пройдет развлекательная программа для детей. Начало в 11 часов.



А через час принять участие в празднике приглашает Городской парк культуры и отдыха. Там приготовили новогоднюю интермедию для детей «В снежном царстве, морозном государстве». Эту интермедию можно будет увидеть и 5 января в 12 часов.





Орловское Информбюро

3 января 2018 года







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