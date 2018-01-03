В Орле появились еще четыре молокомата

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среда
3.01.2018
12:12:12
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В Орле появились еще четыре молокоматаАвтоматы по продаже натурального молока стали появляться еще летом. Фермерский продукт зарекомендовал себя на орловском потребительском рынке и по просьбе горожан компания «Молочные реки» установила в Орле еще 4 автомата.
Молокоматы работают круглосуточно, и пользоваться ими несложно и очень удобно. Автомат сам подскажет, что делать. О таре можно не заботиться, все предусмотрено. А в конце покупки благодарная коровка еще и скажет вам спасибо.
К новому году в Орле к ранее установленным молокоматам добавилось еще четыре.
Два из них появились в Советском районе - на Октябрьской и на улице 8 Марта, и два молокомата расположились в Заводском районе - на улице Комсомольской около остановки «Уют» и напротив Южного рынка. Так что теперь жители и этих районов смогут покупать отличное молоко в шаговой доступности и в любое время суток.
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