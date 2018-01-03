Новости версия для печати В Орле появились еще четыре молокомата Автоматы по продаже натурального молока стали появляться еще летом. Фермерский продукт зарекомендовал себя на орловском потребительском рынке и по просьбе горожан компания «Молочные реки» установила в Орле еще 4 автомата.



Молокоматы работают круглосуточно, и пользоваться ими несложно и очень удобно. Автомат сам подскажет, что делать. О таре можно не заботиться, все предусмотрено. А в конце покупки благодарная коровка еще и скажет вам спасибо.



К новому году в Орле к ранее установленным молокоматам добавилось еще четыре.

Два из них появились в Советском районе - на Октябрьской и на улице 8 Марта, и два молокомата расположились в Заводском районе - на улице Комсомольской около остановки «Уют» и напротив Южного рынка. Так что теперь жители и этих районов смогут покупать отличное молоко в шаговой доступности и в любое время суток.





Татьяна Тимохина

3 января 2018 года







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