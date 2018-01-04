Новости версия для печати Несмотря на усиленный режим работы, орловские силовики участвовали в новогодних праздниках Полицейского Деда Мороза кроме Снегурочки сопровождал символ наступившего года – служебная собака по кличке Бруно. Пес был выбран из множества коллег за свою фотогеничность, а также умение подавать Дедушке мешок с подарками.



Орловские спасатели также поддались новогоднему настроению. Именно им своей роскошной елкой обязано главное детское учреждение области. Во Дворец пионеров имени Гагарина зимнюю красавицу доставили со спасательного поста, расположенного на озере Светлая Жизнь.



Кроме того, на центральном катке города спасатели развернули палатку для отдыхающих - там орловцы могут переодеться и надеть коньки. В МЧС рассчитывают, что ледовая площадка на площади Ленина в период ледостава послужит альтернативой стихийным каткам на водоемах, которые не всегда безопасны.





Иван Суверин

3 января 2018 года







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